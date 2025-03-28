Открыта самая ранняя галактика, разгонявшая «космический туман» Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) сделал потрясающее открытие: галактика JADES-GS-z13-1, существовавшая всего через 330 миллионов лет после Большого взрыва, создала вокруг себя газовый пузырь. Это самый ранний признак эпохи реионизации — времени, когда первые звезды и галактики начали менять Вселенную, делая ее прозрачной для света. Об этом сообщают ученые в журнале Nature.

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JWST заметил маленькую красную точку на снимке — галактику JADES-GS-z13-1. Она излучает мощный ультрафиолетовый свет, ярче 10 миллиардов солнц, и окружена пузырем ионизированного газа. Этот пузырь — неожиданный маркер того, что реионизация могла начаться раньше, чем думали ученые.

После Большого взрыва Вселенная была темной и заполненной холодным нейтральным газом (в основном водородом). Этот газ поглощал свет звезд, как густой туман скрывает фонари. Со временем звезды и галактики начали излучать ультрафиолет, который выбивал электроны из атомов газа, делая его прозрачным. Это и есть реионизация. Представьте, как свет фонарика пробивает туман — так галактики освещали космос.

За 19 часов наблюдений JWST уловил сигнал Lyman-α — ультрафиолетовый свет от атомов водорода.

«Галактики — как маленькие фонарики Lyman-α. Если мы видим этот свет, значит, они в прозрачной зоне», — объясняет астрофизик и соавтор исследования Стивен Финкельштейн.

Пузырь вокруг JADES-GS-z13-1 пропускает свет к нам, показывая, что газ уже ионизирован.

По словам ученых это самая ранняя галактика с таким эффектом — всего 330 миллионов лет после Большого взрыва, против 600 миллионов у других. Ее яркость — загадка. Источник может быть сверхмассивной черной дырой или горячими звездами в 100–300 раз массивнее Солнца. Диаметр галактики — всего 230 световых лет (Млечный Путь — 32 000), но ее влияние огромно. Ученые планируют искать похожие объекты, чтобы собрать пазл реионизации.