В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе нескольких сервисов «Яндекса» произошел сбой.

Наибольшее число проблем зафиксировано на сайте компании — они составили 34 процента от общего количества обращений.

Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов (29 процентов), общей функциональности (20 процентов) и мобильного приложения (13 процентов), передает сайт Downdetector.

Компания «Лукойл» также стала жертвой масштабной хакерской атаки. Сотрудникам компании срочно было рекомендовано отключить рабочие компьютеры от сети и немедленно выйти из системы, если они уже ввели свои логины и пароли.

Россияне столкнулись с проблемами в работе интернета от провайдера Lovit 20 марта. Причиной сбоев компания назвала масштабную DDoS-атаку. 22 марта было зарегистрировано почти 1,5 тысячи жалоб, большинство из них касалось работы сайтов.

В российском сегменте интернета наблюдаются проблемы с доступностью ряда сервисов. По сообщениям Роскомнадзора, массовые сбои в Рунете были вызваны ввиду использования иностранных серверов, на которых и происходят неполадки. В ведомстве рекомендовали отечественным компаниям перейти на российские хостинг-провайдеры.