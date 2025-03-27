Индийский эксперт: все больше граждан Индии проявляют интерес к работе в Арктике

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Индийцы заинтересованы в работе в арктических городах, интерес у населения к этому с каждым годом растет. Об этом заявил совместный секретарь Совета национальной безопасности Индии Венкат Нага Прасанна Телидевара на Международном арктическом форуме.

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Он отметил, что в Индии около 300 млн человек - это люди моложе 25 лет, поэтому страна "может сделать важный человеческий вклад в развитие Арктики".

"Мы стараемся сделать так, чтобы у нашего населения были те навыки, которые будут востребованы в том числе в Арктике, поэтому, если вам нужны такие люди, трудовые ресурсы, обладающие необходимыми знаниями, мы можем их предложить, так как интерес и потребность у нашего населения в этом есть", - сказал эксперт на сессии "Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества".

Любовь к Арктике с детства

Венкат Нага Прасанна Телидевара рассказал, что в Индии существуют "специальная система и программа развития, национальная корпорация, которые дают гражданам профессиональное обучение в производстве, здравоохранении, в сестринском деле, строительстве, текстильном деле".

"Помимо этого, мы мотивируем школьников, мы стараемся дать им понимание о том, что такое Полярные области, что такое Арктика, чтобы с детских лет прививать им любовь к ним, - добавил он. - Мы даже открыли Полярный музей, чтобы они лучше понимали эту среду".

Кроме того, совместный секретарь Совета национальной безопасности Индии указал, что недавно в стране стартовали онлайн-курсы об Арктике, ее истории и природе. "На первые курсы уже записались около 3 000 студентов, начинается второй набор. Поэтому теперь мы видим, что люди понимают важность Арктики, они все больше проявляют к ней интрес", - обратил внимание Венкат Нага Прасанна Телидевара.

О форуме

VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области. Форум является площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одна из главных тем форума - развитие Севморпути.

ТАСС - информационный партнер форума.