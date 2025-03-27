В Египте обнаружили гробницу неизвестного фараона

Команда египетских и американских археологов обнаружила в месте расположения древнего города Абидос на левом берегу Нила в Египте гробницу неизвестного фараона, возраст которой предположительно составляет 3,6 тыс. лет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, гробница расположена в некрополе на глубине более 7 м. Погребальная камера состоит из нескольких комнат со сводчатым потолком высотой почти 5 м. Первая находка гробницы фараона в Абидосе, ставшая доказательством существования там "потерянной" царской династии, была совершена археологами более 10 лет назад.

"Это новая глава в исследовании этой династии. Это довольно волнительно", - комментирует обнаружение второй гробницы руководитель раскопок с американской стороны Джозеф Вегнер.

Как пишет NYT, сходство между недавно обнаруженной гробницей и той, которая была найдена в 2014 году и принадлежала царю по имени Сенеб-Кей, привело археологов к выводу, что неизвестный фараон мог быть одним из первых членов династии Абидоса.

"Эта гробница и усыпальница Сенеб-Кея относятся к самым ранним из сохранившихся королевских гробниц, внутри которых сохранились расписные украшения", - отмечает Вегнер.

Так, на настенных росписях у входа изображены богиня Изида и ее сестра Нефтида.

В то же время гробница в Абидосе сильно пострадала от времени, на ее месте не было обнаружено никаких опознаваемых останков скелета. Кроме того, внутри гробницы видны следы ограбления, совершенного порядка 1,7 тыс. лет назад. Имя правителя, изображенное на папирусных полосах, также стало нечитаемым. По словам Вегнера, вероятно, что в гробнице был похоронен царь по имени Сенайиб или фараон Пэнтджени, которым в Абидосе были посвящены памятники.