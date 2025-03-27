В России подешевел iPhone 14

Стоимость iPhone 14 на российском рынке снизилась до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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Журналисты медиа заметили, что iPhone 14 можно купить на маркетплейсах за 50 тысяч рублей. У некоторых продавцов можно найти устройство даже за 45-47 тысяч рублей. Последний раз о скидках на смартфон сообщали в декабре, когда стоимость аппарата снижалась до 60 тысяч рублей.

«Это самый дешевый айфон из актуальных, который сейчас можно купить. Даже iPhone 16e с таким же экраном и одной камерой стоит дороже», — отметили авторы.

Они также обратили внимание, что Apple давно сняла смартфон 2022 года выпуска с производства и продажи, поэтому он доступен далеко не во всех магазинах электроники.

Смартфон iPhone 14 имеет корпус из стекла и алюминия, 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор A15, 6 гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон оснащен батареей емкостью 3279 миллиампер-часов.

В конце марта выяснилось, что актуальный флагман iPhone 16 Pro Max подешевел в России до 105 тысяч рублей. Еще в январе аппарат оценивали в 120 тысяч рублей.