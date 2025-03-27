Стало известно, почему Google отложила старт продаж нового смартфона

Старт продаж нового смартфона Google Pixel 9a, который должен был начаться на этой неделе, отложен на неопределенный срок. По неофициальным данным, причиной задержки стал перегрев устройства в области камеры. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Предзаказ на Pixel 9a должен был стартовать 19 марта, в день анонса смартфона. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. Официально Google объясняет задержку проблемами с качеством компонентов, затронувшими «небольшое количество» устройств Pixel 9a. Новая дата начала продаж пока не объявлена, ориентировочно релиз перенесен на апрель.

В то же время, авторитетный инсайдер под ником Tech Auntyji в социальной сети X (ранее Twitter) выдвинул альтернативную версию задержки. По его информации, причиной стал перегрев смартфона, особенно в области камеры. Инсайдер утверждает, что именно из-за этого смартфон и был отозван у многих обозревателей. Tech Auntyji уверен, что проблема будет решена с помощью обновления программного обеспечения, после чего продажи все же стартуют в апреле.

Косвенным подтверждением проблем с перегревом может служить и ранний доступ к Pixel 9a, полученный некоторыми блогерами, например, Sahil Karoul. В обзоре устройства было замечено снижение производительности до 61% от максимальной во время тестирования, что может быть признаком перегрева и последующего троттлинга процессора.

Напомним, Pixel 9a позиционируется как смартфон среднего ценового сегмента по цене от $500 (примерно 42 тыс. руб. по курсу на 27 марта 2025 года, – «Газета.Ru»).