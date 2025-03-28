В России провели вскрытие мамонтенка, сохранившегося в вечной мерзлоте

27 марта 2025 года в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии ведущие ученые России и мира провели аутопсию мамонтенка Яны. Эту тушу нашли в 2024 году в Верхоянском районе на территории научного стационара «Батагайка». Находка возрастом более 50 тысяч лет — настоящая сенсация, ведь это всего седьмая туша мамонтенка, обнаруженная в мире!

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Аутопсия — это научное вскрытие тела для изучения его состояния. Простыми словами, это как разборка старого механизма, чтобы понять, как он работал. Ученые исследовали Яну, чтобы узнать, как жили мамонты, что они ели и какие условия их окружали.

Яна — маленький мамонт, которому на момент смерти было около года. Его останки сохранились в вечной мерзлоте, что делает их уникальными. Геологический возраст находки — свыше 50 тысяч лет. До Яны в мире нашли только шесть подобных туш: Дима (1977, Магадан), Маша (1988, Ямал), Люба (2007, Ямал), Хромской (2009, Якутия), Юка (2010, Якутия) и Нун-Чо-Га (2022, Канада).

Во время вскрытия ученые взяли пробы для разных исследований:

генетические — анализ ДНК, чтобы узнать о происхождении и родстве.

микробиологические — изучение древних бактерий и паразитов.

анатомические — исследование строения тела.

Также ученые изучат содержимое желудка, чтобы выяснить, чем питался мамонтенок. Особое внимание привлекли паразиты и цисты на внутренних органах Яны.

Директор лаборатории палеогеномики Артем Недолужко отметил:

«Мы сравним их с современными видами, чтобы понять, как они эволюционировали».

Ректор СВФУ Анатолий Николаев: «Яна — сенсация для науки. Она поможет ответить на вопросы о жизни мамонтов и их среде».

Исследования дадут данные о точном возрасте Яны, ее питании и здоровье, а самое главное о древней экосистеме и причинах вымирания мамонтов.