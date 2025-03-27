В России создали первый квантовый процессор на 40 кубитах

В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые вуза разработали и изготовили первый в стране квантовый процессор, содержащий 40 сверхпроводниковых кубитов. Устройство создано на основе оригинальной топологии, разработанной в России.

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По словам старшего научного сотрудника МФТИ Дарьи Калачевой, проект стал возможен благодаря привлечению частных инвестиций и созданию комфортных условий для работы. В будущем ученые планируют тестировать альтернативные схемы процессоров и увеличивать уровень их интеграции.

В России сейчас параллельно развиваются несколько направлений квантовых вычислений, основанных на различных технологиях — холодных атомах, ионах, фотонах и сверхпроводниках. Наибольший прогресс пока достигнут в разработке ионных квантовых вычислителей (50 кубитов) и сверхпроводниковых систем.

Созданный в МФТИ квантовый процессор полностью спроектирован, изготовлен и прошел предварительное тестирование в стенах института. В ближайшее время ученые проведут испытания при криогенных температурах, чтобы оценить ключевые параметры его работы и устойчивость к ошибкам.