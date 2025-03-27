В России может появиться еще одна ОС для ПК и смартфонов

Компании «СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro под руководством IT-инвестора Александра Калинина, известного по работе в НКК и «Аквариус», планируют разработку операционных систем (ОС) для мобильных устройств и персональных компьютеров. Как стало известно из интервью Калинина газете «Коммерсантъ», новые ОС ориентированы на потребительский сегмент. При этом, серверная инфраструктура для хранения данных будет размещена на территории России.

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«СМИ Холдинг» нацелен на создание eSIM-модуля, а также мобильной операционной системы на базе Android Open Source Project. В свою очередь, CommuniGate Pro, разработчик аналога Microsoft Exchange, намерен в течение трех лет представить десктопную ОС. Инвестиционные детали и подробности проектов остались нераскрытыми.

Участники рынка и эксперты, как пишет Forbes, выражают скептицизм относительно перспектив новых разработок. Генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий оценивает стоимость создания компьютерной ОС в несколько миллиардов рублей, а срок реализации проекта до пяти лет.

Специалисты также указывают на риски, связанные с использованием Android в качестве основы для мобильной ОС, отмечая зависимость от Google, разработчика Android Open Source Project. Подчеркивается, что российский рынок уже насыщен предложениями мобильных операционных систем, которых насчитывается более восьми. Среди отечественных разработчиков РБК ранее упоминал «Открытые мобильные платформы» («Аврора»), НТЦ ИТ «РОСА» (Rosa Mobile), группу «Астра» (Astra Mobile), «Лабораторию Касперского» (Kaspersky OS), Yadro (Kvadra OS) и «Ред Софт» («Ред ОС М»).

Участники рынка добавляют, что российские Android-проекты часто не сопровождаются необходимым прикладным программным обеспечением и приложениями. Для создания жизнеспособной и востребованной ОС необходим большой штат квалифицированных программистов и архитекторов, которых в России ощущается дефицит.