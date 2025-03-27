Что известно о складном iPhone Ultra Fold

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech эксперт рассказал, что сейчас известно о новом iPhone Ultra Fold.

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Толщина. Ожидается, что толщина iPhone Fold (Ultra) составит от 4,5 до 4,8 мм в разложенном виде и от 9 до 9,5 мм в сложенном. В итоге он будет едва ли толще, чем iPhone 17 Pro Max, который выйдет в этом году.

Два экрана. Согласно утечкам и слухам, мы получим 5,5-дюймовый дисплей с внешней стороны и 7,8-дюймовый в развёрнутом виде. Последний — почти такой же большой, как iPad Mini с экраном 8,3″.

Складка. Новый смартфон должен иметь практически незаметную складку.

Камеры. На задней панели iPhone Fold будет только два объектива. Вероятно, это основной и сверхширокоугольный. Также будет установлена селфи-камера — под экраном. Правда, по сравнению со складным устройством от Oppo вы не получите телевик.

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Face ID. Скорее всего, у iPhone Fold Ultra этой функции не будет. Вместо этого Apple установит боковую кнопку с Touch ID.

Автономность. По слухам, мы можем получить в iPhone Fold Ultra новый модем — Apple C2. Это улучшит время работы от аккумулятора. Также будет установлен специальный Wi-Fi modem. Так что у новинки, скорее всего, будет такая же автономность, как и у других новых моделей iPhone, или даже лучше.

Производительность. В новых iPhone 18-й серии будет стоять чип А20.

Цена. По данным Ming-Chi Kuo, новый складной смартфон будет стоить от 2000 до 2500 долларов. Скорее всего, это будет просто нишевый продукт для любителей технологий.