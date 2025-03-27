Почему у людей лица меньше, чем у неандертальцев

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка установили, что меньший размер лиц у людей по сравнению с неандертальцами связан с изменениями в развитии, особенно на поздних стадиях роста.

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Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution (JНЕ).

«Рост человеческого лица останавливается раньше, чем у неандертальцев или шимпанзе. Этот процесс происходит в подростковом возрасте», — пояснила соавтор исследования, антрополог Александра Шух.

В ходе работы ученые отслеживали изменения размера лица от рождения до взрослого возраста у разных представителей рода людей (Homo). Это позволило выявить ключевые различия в развитии. Также был проведен анализ активности костных клеток, что подтвердило предположение о прекращении роста лицевых костей у людей в подростковом возрасте.

«Определение ключевых изменений в развитии позволяет нам понять, как особенности человеческой морфологии возникали в процессе эволюции. Эти результаты помогают раскрыть механизмы краниальной грацилизации, процесса, который сформировал уникальное строение человеческого лица», — добавила Шух.

Грацилизация — это исторический процесс уменьшения массивности (но не обязательно размера) скелета, черепа, зубов. Грацилизация наблюдается с самых древнейших ступеней эволюции человека. В ряде случаев она сменялась на обратную тенденцию увеличения «грузности».