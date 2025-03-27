Google Chrome перестал устанавливаться на большинство компьютеров

Пользователи операционной системы Windows столкнулись с неожиданной проблемой при попытке установить браузер Google Chrome на компьютеры, оснащённые процессорами от Intel и AMD. Как сообщает издание Android Authority, ссылаясь на многочисленные жалобы, стандартный онлайн-установщик Chrome перестал запускаться на ПК, выдавая сообщение об ошибке и несовместимости с системой.

© Unsplash

По информации издания Android Authority, при загрузке инсталляционного файла ChromeSetup.exe с официального сайта Google и попытке его запуска, пользователи видят системное уведомление: «Это приложение не может работать на вашем ПК...». Аналогичные жалобы поступают от пользователей на платформе Reddit, подтверждая массовый характер сбоя в процессе установки.

Авторы издания предполагают, что причиной неполадки может являться ошибка со стороны Google, связанная с распространением некорректной версии установочного дистрибутива. По предварительным данным, компания по ошибке предоставляет версию Chrome, предназначенную для компьютеров на базе ARM-архитектуры, вместо варианта для традиционных x64-систем, используемых Intel и AMD. Это приводит к конфликту и невозможности запустить программу установки на большинстве персональных компьютеров.

Несмотря на общую проблему, некоторые пользователи Reddit утверждают, что смогли успешно установить браузер, используя альтернативные ссылки для загрузки. Кроме того, баг не повлиял на работоспособность офлайн-установщиков Chrome. Для получения полноценного дистрибутива, необходимого для автономной установки, пользователям рекомендуется посетить официальный сайт Google Chrome, перейти в раздел «Chrome Family», выбрать пункт «Other platforms» и загрузить версию, соответствующую их операционной системе, например, «Windows 11/10 64-bit».

На момент публикации новости в Google уже сообщили Android Authority о том, что в компании знают о проблеме.