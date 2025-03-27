Пользователям iPhone стал доступен макет iOS 19

Пользователь под ником Shein выпустил функциональный макет iOS 19, загружаемый через приложение App Clip из App Store. Об этом сообщает Rozetked.

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Прототип предлагает ограниченный набор функций и ориентирован на тестирование нового дизайна, вдохновленного стилем visionOS. Интерфейс макета базируется на слухах и утечках информации о предстоящем релизе iOS 19, который предполагает масштабный редизайн.

На рабочем столе доступны лишь три рабочих приложения: «Настройки», «Музыка» и «Камера», в которых пользователи могут изучить потенциальный дизайн интерфейса, основанный на утечках.

Опробовать макет может любой желающий — приложение предлагается к покупке по любой стоимости, включая бесплатно. Для этого достаточно указать »$0» в качестве предлагаемой цены. В комментариях многие пользователи высоко оценили работу разработчика.

Официальная презентация iOS 19 намечена на 9 июня 2025 года в рамках конференции WWDC. Для всех пользователей обновление станет доступно в сентябре — после презентации смартфонов серии iPhone 17.