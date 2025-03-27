Пользователям iPhone стал доступен макет iOS 19
Пользователь под ником Shein выпустил функциональный макет iOS 19, загружаемый через приложение App Clip из App Store. Об этом сообщает Rozetked.
Прототип предлагает ограниченный набор функций и ориентирован на тестирование нового дизайна, вдохновленного стилем visionOS. Интерфейс макета базируется на слухах и утечках информации о предстоящем релизе iOS 19, который предполагает масштабный редизайн.
На рабочем столе доступны лишь три рабочих приложения: «Настройки», «Музыка» и «Камера», в которых пользователи могут изучить потенциальный дизайн интерфейса, основанный на утечках.
Опробовать макет может любой желающий — приложение предлагается к покупке по любой стоимости, включая бесплатно. Для этого достаточно указать »$0» в качестве предлагаемой цены. В комментариях многие пользователи высоко оценили работу разработчика.
Официальная презентация iOS 19 намечена на 9 июня 2025 года в рамках конференции WWDC. Для всех пользователей обновление станет доступно в сентябре — после презентации смартфонов серии iPhone 17.