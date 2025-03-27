Появились рендеры сверхтонкого Galaxy S25 Edge

Новый утечка раскрыла внешний вид еще не анонсированного Galaxy S25 Edge — смартфона, который должен дополнить серию S25.

© Ferra.ru

Рендеры, опубликованные WinFuture, демонстрируют устройство в трех цветах: Titanium Jet Black, Titanium Silver и Titanium Icy Blue — точно такие же оттенки использовались в S25 Ultra.

Отличительной чертой новинки стал вертикальный овальный блок камер, визуально напоминающий iPhone 16. В отличие от других моделей серии, у Edge всего две камеры: 200-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельный ультраширик. Телеобъектива, судя по всему, не будет.

Главная фишка — рекордно тонкий корпус. По данным источников, толщина составит около 5,8 мм, что делает S25 Edge одним из самых тонких флагманов на рынке.

Однако за это придется расплатиться более скромной батареей: внутри якобы установлен аккумулятор на 3786 мАч (в маркировке — 3900 мАч) при дисплее на 6,7 дюйма — как у S25+.

Ожидается, что смартфон выйдет в апреле и займет нишу между S25 Plus и S25 Ultra с ценником в районе $1000 — $1200.