ИИ Маска Grok может заменить человека со средним опытом работы

Новый чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, обладает потенциалом для замены сотрудников с опытом работы среднего уровня или ниже. Такую оценку озвучил IT-эксперт Дмитрий Завалишин в интервью для издания «Аргументы и факты» («АиФ»).

По словам специалиста, Grok и аналогичные инструменты, включая китайский DeepSeek, основаны на продвинутых языковых моделях, что обеспечивает им высокий уровень искусственного интеллекта. Завалишин подчеркнул, что данный уровень ИИ позволяет автоматизировать задачи, ранее выполняемые специалистами начального и среднего звена.

В качестве примера эксперт привел сферу программирования, где подобные нейросети уже применяются как «программисты низкой категории». Искусственный интеллект способен разрабатывать программный код по запросу, хотя результат часто требует доработки и интеграции в более сложные системы. Тем не менее, Завалишин отметил, что качество кода сопоставимо с работой квалифицированного, но не ведущего разработчика.

Важным преимуществом Grok является понимание естественного языка и возможность вести диалог с пользователем. Система способна реагировать на уточнения и вносить исправления в свой код на основе вербальных инструкций. Кроме того, нейросеть предоставляет развернутые объяснения логики своих решений, что имитирует работу с обычным сотрудником.