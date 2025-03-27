Появилась информация о дисплеях линейки Xiaomi 16

Серия Xiaomi 16 может вернуть плоские экраны в топовые смартфоны бренда — впервые с момента выхода Mi 9 в 2019 году.

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Как сообщает надежный инсайдер Kartikey Singh, Xiaomi отказалась от изогнутых панелей, которые применялись в Xiaomi 15 Pro и Ultra, в пользу полностью плоского дисплея.

Тестовые устройства уже оснащены такими экранами, и до официального анонса в конце сентября или начале октября вряд ли произойдут серьезные изменения.

По словам источника, дисплеи Xiaomi 16 Pro и, вероятно, 16 Ultra вырастут до более чем 6,8 дюйма (против 6,73" у предыдущих моделей). При этом базовый Xiaomi 16 сохранит компактность — как и 6,36-дюймовый Xiaomi 15.

Переход на плоские панели не связан с экономией — Xiaomi применит дорогую технологию LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding), чтобы добиться минимальных рамок: всего 1,1–1,2 мм по всем сторонам. Рамки будут полностью симметричными, обещает инсайдер.