Китай успешно запустил ретрансляционный спутник Tianlian II-04
Китай успешно запустил новый ретрансляционный спутник второго поколения Tianlian II-04. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Ракета Long March 3B с аппаратом Tianlian II-04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
Космический аппарат успешно выведен на геостационарную орбиту. Спутник предназначен, в частности, для ретрансляции данных, телеметрии, слежения и управления пилотируемыми миссиями и другими аппаратами.
Состоявшийся старт стал 565-м для ракет семейства Long March.
Ранее издание SpaceNews со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что компания Beijing Ziwei Yutong Technology, также известная как AZSpace, запланировала провести пилотируемый космический полет в 2027 или 2028 году.