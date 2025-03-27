Qualcomm отказалась от услуг Samsung по выпуску Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm снова выбрала TSMC в качестве партнера по производству чипов — на этот раз речь идет о грядущем Snapdragon 8s Gen 4.

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Несмотря на то, что у Samsung уже есть отлаженный 4-нм техпроцесс, американская компания предпочла тайваньскую фабрику, вероятно, из-за сохраняющегося недоверия к корейскому контрактному производству.

По слухам, Snapdragon 8s Gen 4 получит конфигурацию из одного производительного ядра Cortex-X4 (3,21 ГГц), трёх ядер Cortex-A720 (3,01 ГГц), двух A720 на 2,8 ГГц и ещё двух A720 на 2,02 ГГц — все ядра стандартные, без кастомной архитектуры Oryon.

Выбор TSMC может объясняться неудачным опытом с Samsung: чип Snapdragon 8 Gen 1, изготовленный по техпроцессу SF4E, страдал от перегрева, и только после перехода на TSMC ситуация улучшилась.

Хотя Samsung с тех пор подтянула качество, доверие крупных клиентов пока не восстановлено.