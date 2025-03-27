Microsoft починила «сошедшие с ума» принтеры

Microsoft выпустила обновление KB5053657 для Windows 11 23H2, устраняющее баг, из-за которого подключенные по USB принтеры начинали самопроизвольно печатать случайные символы и HTTP-заголовки.

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Проблема затрагивала устройства, поддерживающие одновременную работу по протоколам USB Print и IPP over USB, и впервые появилась после январских обновлений 2025 года.

По словам Microsoft, ошибку вызывал баг в системе, нарушавший работу двойного режима подключения. В результате принтеры могли неожиданно выводить данные вроде POST /ipp/print HTTP/1.1.

Обновление KB5053657 уже доступно как необязательное — его можно установить вручную через «Центр обновления Windows».

Похожее исправление для версии Windows 11 24H2 выйдет 27 марта, а финальная версия патча будет включена в обязательное обновление 9 апреля — в рамках традиционного «вторника патчей».

До этого момента пользователям рекомендовано установить обновление вручную, если их затронула проблема.