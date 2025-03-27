Климатолог констатировал «тихую революцию» в прогнозировании погоды

Современные технологии позволяют получать более точные данные для метеосводки на 10 дней.

К сдвигам привела «большая и сложная работа». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов.

«Произошла «тихая революция» в прогнозе погоды. Этого мы так не видим, там нет каких-то революционных изменений, когда открыли новое уравнение, и всё заработало гораздо лучше. Увеличилось количество спутников, качество наблюдений, новые системы ассимиляции данных, более совершенные модели. Сейчас по точности прогноз на 10 дней стал таким же, как 25 лет назад прогноз на три дня. Очень большая и сложная работа привела к таким уже качественным сдвигам в прогнозировании погоды».

Ранее Семёнов предрёк изменение навигации по Северному морскому пути через 30 лет. Спустя время в летний период Северный полюс будет свободен ото льда.