Google представила свою «самую продвинутую» ИИ-модель

Компания Google представила свою «самую продвинутую» языковую модель Gemini 2.5 Pro. Модель может похвастаться улучшенными возможностями в области анализа данных, программирования и решения задач, а также способностью обрабатывать до 1 млн лексем с возможностью расширения до 2 млн лексем.

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Одно из ключевых достижений — улучшенная способность к рассуждениям, позволяющая выстраивать логическую цепочку, прежде чем дать окончательный ответ. Пользователи могут включить режим «думать вслух», чтобы наблюдать за этим процессом.

Gemini 2.5 Pro заняла первое место в рейтинге LMArena, «показав рекордные результаты» в таких тестах, как математика (AIME 2025), наука (GPQA diamond) и экзамен на общие знания (Humanity's Last Exam). Кроме того, модель показала высокие результаты в навыках программирования, набрав 63,8% в тесте SWE-Bench Verified с агентным подходом — переходом от единой, всеобъемлющей системы к сети более мелких, узкоспециализированных моделей.

Кроме того, Gemini 2.5 Pro изначально поддерживает мультимодальность, что позволяет этой ИИ-модлеи работать с различными типами данных, включая текст, изображения, видео, аудиофайлы и большие наборы данных. Модель скоро будет доступна в Vertex AI, а цены для корпоративного использования будут объявлены Google.

Пока Gemini 2.5 Pro ещё находится в тестовом режиме.