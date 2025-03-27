Строители случайно нашли древний храм

В Таиланде строители случайно нашли 1000-летний храм во время прокладки железной дороги в провинции Пхаяу. Об этом пишет The Thaiger.

© Lenta.ru

Рабочие обнаружили древнее святилище 24 марта. В очередном раскопе им попались кирпичи, основания храмовых столбов в форме бутонов лотоса и двухметровая буддийская ступа высотой два метра, сделанная из камней, скрепленных цементом. Последняя находка сохранилась в очень хорошем состоянии.

Жители близлежащей деревни и монахи ее храма сразу же возвели вокруг места находки заграждение, чтобы предотвратить разграбление артефактов черными копателями. Вскоре ступа и другие предметы были вывезены археологами для оценки. Специалисты уже заявили, что им не менее 1000 лет.

Места, где был найден храм, много веков славятся глубокими буддийскими традициями и большим количеством древних святилищ. Жители близлежащих деревень надеются, что найденный храм привлечет туристов.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницу загадочной династии. Захоронение относится к Абидосской династии, которая правила во время Второго переходного периода около 1650-1600 годов до нашей эры.