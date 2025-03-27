Космонавт Вагнер показал с орбиты Магелланов пролив

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал Магелланов пролив с борта Международной космической станции (МКС).

© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

"Магелланов пролив, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, был открыт Фернаном Магелланом во время кругосветного путешествия в 1520 году. Капитану было непросто пройти эту полоску между Южной Америкой и архипелагом Огненная Земля. Матросы назвали это место Проливом Всех Святых. Маршрут и сегодня считается одним из самых сложных для навигации, благодаря узости и переменчивости ветров", - сказал Вагнер.

Он напомнил, что название Огненной Земле также дали моряки Магеллана.