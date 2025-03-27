Ученые-физики сообщили о том, что Земле грозит опасность самоуничтожения из-за обнаруженных аномалий в ядре.

Ученые-физики выявили дестабилизацию в ядре Земли, которая может привести планету к самоуничтожению.

Сообщается, что скорость вращения Земли увеличивается. Аномалии в ее ядре, колебания гравитационного поля и колебания температур на поверхности представляют опасность для жизни на планете. Об этом пишет "МедиаПоток" со ссылкой на источник.

Уточняется, что на сегодняшний день существует вероятность, что ситуация может стать критической, если аномалии окажут воздействие на магнитное поле планеты или затронут верхние слои атмосферы. В подобной ситуации возможно усиление активности магматических очагов, а в недрах мантии будут происходить более мощные подземные толчки. В результате чего снизится эффективность охлаждения планеты.