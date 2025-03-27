Обнаружены микроорганизмы, способные разлагать пластик

Найденные на юге Сахалинской области микроорганизмы оказались способны переработать пластик, сообщают специалисты биостанции "Анива".

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В 2023 году заведующий лабораторией структуры и динамики биомолекулярных систем Института биофизики РАН Максим Кондратьев собрал образцы микроорганизмов на полуострове Крильон. Проведенные исследования показали, что мицелиальные грибы и бактерии, обитающие на пластиковых отходах в заливе Анива, могут разлагать полимерные материалы.

Специалисты выделили 23 культуры микроорганизмов, перерабатывающих поликапролактон (один из видов биодеградируемых пластиков), десять культур, расщепляющих полистирол, шесть культур, способных разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ) - основу пластиковых бутылок.

Теперь ученым предстоит выделить ферменты, позволяющие существенно ускорить процесс разложения отходов. По словам специалистов, это станет важным шагом для решения проблемы загрязнения океана.