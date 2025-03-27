В ЕС создали свою операционную систему

В Евросоюзе (ЕС) создали первую версию независимой и единой операционной системы (ОС) для компьютеров на базе Linux. Описание проекта доступно на платформе GitLab.

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Единую для всей Европы ОС запустил специалист Европейской инспекции по защите данных (EDPS) Роберт Риманн. Он назвал EU OS независимой, бесплатной и безопасной операционной системой для государственного сектора и бизнеса.

EU OS основана на базе Fedora — одного из дистрибутивов Linux. Система может быть установлена на большинстве компьютеров, также специалисты могут гибко настроить ее под свои нужды. По словам Риманна, EU OS — вместе со всеми ее компонентами — совершенно бесплатна и не требует лицензирования. На сайте проекта говорится, что у Linux есть огромное сообщество энтузиастов, которое будет поддерживать ОС и запускать новые программы.

Вместе с этим Роберт Риманн подчеркнул, что EU OS не является непосредственно проектом Евросоюза, а управляется сообществом волонтеров и энтузиастов. Однако специалист хочет, чтобы его систему признала Европейская комиссия (ЕК).

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