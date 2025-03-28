У Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду с сокровищами и древними письменами

На берегу Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду, построенную более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает издание ScienceLive.

© Lenta.ru

Назначение постройки, найденной при археологических раскопках в Иудейской пустыне, пока не установлено. Пирамида возведена из камней, каждый из которых весит сотни килограммов. Внутри нее находились древние монеты, бронзовые сосуды, остатки мебели, оружие, бисер, семена растений и фрагменты папирусов с письменами на греческом языке.

По оценке специалистов, пирамида была сооружена примерно 2,2 тысячи лет назад. Именно в этот период места, где она находится, завоевала империя Селевкидов. До этого они относились к владениям династии Птолемеев, правившей в Египте. Из-за этого невозможно сказать точно, кто именно был у власти во время строительства.

Ранее сообщалось, что в Израиле археологи нашли 2700-летний каменный амулет с изображением крылатого демона — джинна — во время раскопок у Храмовой горы. Предполагается, что найденная печать использовалась как защитный амулет: в то время, к которому относят находку, джинны считались демонами-защитниками.