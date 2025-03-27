Археологи сделали необычную находку под полом королевского дворца в Праге

Чешские и английские археологи сделали необычную находку — под полом Старого королевского дворца, также известного как Пражский Град, они обнаружили стручок ванили. Пряность датировали второй половиной XVI — XVII веком. Ученые считают, что это старейший образец ванили из всех найденных в Европе.

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Команда ученых из Великобритании и Чехии исследовала Владиславский зал Старого королевского дворца в Праге. Раскопки велись в той части дворца, которая использовалась как зал торжеств. Кроме того, в этой же части дворца устраиваились ярмарки.

Между остатками пола, сгоревшего во время пожара в 1541 году, и настила из древесины, сооруженного во второй половине XVII века, ученые нашли остатки растений, в том числе частицы арахиса, тыквы, оливы, фисташек, зерен кофе. Также среди находок была бледно-коричневая стручкообразная коробочка длиной около семи сантиметров.

Данные химического анализа показали, что это остатки плода ванили, так называемой коробочки. С помощью радиоуглеродного анализа ученые исследовали находку и определили примерный период, когда она попала во дворец, — вероятно, это было в промежутке между 1513 и 1666 годом. Статья с результатами исследования вышла в Journal of Archaeological Science: Reports.

В этот период, как отмечают ученые, в Прагу везли дорогие заморские товары, в числе которых вполне могла быть и ваниль. Богатые европейцы добавляли эту пряность в напиток из какао-бобов.

Первое письменное упоминание ванили в чешских источниках относится к концу XVII века. Поэтому ученые считают, что нашли самый старый известный на сегодняшний день стручок ванили в Европе.

Ученые пришли в выводу, что ваниль из Пражского Града имеет мезоамериканское или карибское происхождение. В Америке самое раннее упоминание ванили относится к 1450 году.

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