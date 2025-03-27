Apple не вернется к формату мини-смартфонов

Поклонники компактных смартфонов iPhone mini могут быть разочарованы. Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple не планирует возвращаться к выпуску моделей меньшего размера. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В ходе сессии вопросов и ответов в прямом эфире Гурман подтвердил, что в настоящее время у компании нет планов по возобновлению производства iPhone mini.

Apple прекратила выпуск iPhone 13 mini в сентябре 2023 года, и с тех пор в линейке компании не было моделей mini. Ожидания выпуска iPhone 17 mini в этом году не оправдались, и заявление Гурмана, вероятно, ставит крест и на возможном появлении iPhone 18 mini в следующем году, учитывая многолетний цикл планирования и разработки Apple.

После снятия с производства iPhone SE третьего поколения в прошлом месяце, Apple больше не предлагает новых моделей iPhone с диагональю экрана менее 6 дюймов. Все модели iPhone 15 и iPhone 16, которые Apple сейчас продает, имеют экраны от 6,1 до 6,9 дюймов, в то время как iPhone 12 mini и iPhone 13 mini оснащались 5,4-дюймовыми дисплеями. Последний iPhone SE имел 4,7-дюймовый экран, хотя и с более толстыми рамками, увеличивающими общий размер устройства.

Хотя существует активная группа покупателей, желающих возвращения iPhone mini, по данным маркетинговых исследований, меньшая модель просто не продавалась достаточно хорошо, чтобы компания продолжала ее предлагать.