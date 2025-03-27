Ученый рассказал о принципах работы Байкальского нейтринного телескопа

На Байкале устанавливают новый кластер нейтринного телескопа «Baikal-GVD». Это уникальная подводная обсерватория, расположенная на глубине 1300 метров. Какие возможности она открывает перед учеными, телеканалу «МИР 24» рассказал член-корреспондент Российской академии наук, директор института ядерных исследований Российской академии наук Максим Либанов.

В отличие от обычных телескопов у «Baikal-GVD» нет линз или зеркал: сотни сверхчувствительных датчиков фиксируют голубые вспышки черенковского излучения — следы загадочных нейтрино, прозванных «космическими призраками». Эти неуловимые частицы, беспрепятственно пронизывающие Землю, несут ценнейшие данные о взрывах сверхновых, черных дырах и других экстремальных процессах во Вселенной.

«Это действительно было обнаружено, и нами подтверждено. Они прилетают, оказывается, из нашей галактики, что было неожиданным результатом. И, зная направление их прилета, мы знаем, какие процессы идут в космосе. Там очень много неожиданных вещей. В первую очередь неожиданно то, что нейтрино с такими энергиями, которые сюда прилетают, существуют. Мы думали, что в нашей галактике таких источников просто нет. Это позволяет понять происходящую физику в звездах, черных дырах и тому подобное», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что нейтринный телескоп используется для мониторинга экосистемы Байкала, включая прозрачность воды, магнитное поле и характеристики живых организмов. Эти данные необходимы для успешного функционирования экспериментов с нейтрино.

«Для народного хозяйства это тоже будет полезно. Мы можем очень много вещей сделать на Земле с помощью них. Есть готовые технологии — мониторинг ядерных реакций. Можно знать, что происходит прямо внутри реактора, какие там идут процессы. С помощью других методов это сделать невозможно. Можно просвечивать Землю. Это перспективное направление развития науки», — отметил специалист.

Работы по развертыванию нейтринного телескопа продолжаются, есть планы по расширению площади до 10 кубических километров к 2040 году. Максим Либанов также подчеркнул, что уже сейчас имеются важные научные результаты, полученные на текущем этапе строительства телескопа. Ими интересуются ученые по всему миру.