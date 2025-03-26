Аномальные вспышки отмечены в системе Проксима Центавра

Международная команда астрономов зафиксировала экстремальную активность вспышек в близлежащей системе Проксима Центавра, в которой имеются планеты с потенциалом для формирования и поддержания жизни.

© Российская Газета

Как сообщает Sci News, экстремальная активность вспышек зафиксирована при помощи Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA). Новые данные указывают на экстремальную активность самой звезды в радио- и миллиметровом диапазонах волн.

Система Проксима Центавра давно приковывает к себе внимание астрономов всего мира. В ее центре находится звезда - красный карлик, расстояние до которой от Земли составляет всего около 4,24 световых лет. Звезда расположена в созвездии Центавра, открыл ее в 1915 году шотландский астроном Роберт Иннес.

Она не видна с Земли невооруженным глазом, поскольку обладает очень низкой светимостью. Кроме того, она довольно мала по сравнению с другими звездами, а ее масса в восемь раз уступает массе нашего Солнца.

Однако в обитаемой зоне этой звезды в последние годы было обнаружено несколько планет. Обитаемой зоной называют расстояние от звезды, в пределах которого на планетах могут существовать условия для поддержания поверхностной воды в жидком состоянии. А вода считается ключевым фактором для формирования жизни.

В рамках нового исследования, проведенного астрономами под руководством ученых из Университета Колорадо, была исследована активность вспышек в миллиметровом диапазоне волн на Проксиме Центавра.

"Активность нашего Солнца не разрушает атмосферу Земли, а вместо этого вызывает красивые полярные сияния, поскольку у нас плотная атмосфера и сильное магнитное поле, защищающие нашу планету, - поясняет соавтор исследования доктор Меридит МакГрегор. - Но вспышки Проксимы Центавра гораздо мощнее, и мы знаем, что в обитаемой зоне у нее имеются каменистые планеты. Что эти вспышки делают с их атмосферами? Настолько ли велик поток радиации и частиц, что атмосфера химически изменяется или, возможно, полностью разрушается?"

Новая работа стала первым многоволновым исследованием с использованием миллиметровых наблюдений. При помощи инструментов ALMA за 50 часов наблюдений удалось зарегистрировать 463 вспышки с энергиями в диапазоне от 1024 до 1027 эрг. Они отличались короткой продолжительностью - от 3 до 16 секунд.

Наблюдения указали на экстремальную активность - на Проксиме Центавра происходит так много вспышек, что исследователи зафиксировали множество вспышек в каждом диапазоне энергий. Более того, им удалось количественно оценить асимметрию вспышек самой высокой энергии звезды.