Почти полный скелет летающей рептилии раскопали в Китае

В Китае палеонтологи идентифицировали новый вид птерозавров, который получил название Darwinopterus campos. Описать его удалось по почти полному скелету, найденному в западной части китайской провинции Ляонин.

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Недавно обнаруженный вид обитал на территории современного Китая в среднеюрский период, около 160 миллионов лет назад, пишет Sci News. Речь идет о древней летающей рептилии, которая представляет собой новый вид. Палеонтологи отнесли его к роду Darwinopterus семейства Wukongopteridae, важной группы птерозавров из биоты Яньляо. Предполагаемый размах крыльев этих существ достигал 75 сантиметров.

"Ископаемый образец состоит из почти полного скелета с черепом и нижней челюстью, включая несколько смещенных шейных позвонков, сочлененные спинные позвонки, крестцовые позвонки, переднюю часть хвоста, частичный грудной пояс, все элементы передних конечностей с обеих сторон, неполный тазовый пояс, обе бедренные кости и обе большеберцовые кости", - перечислил доктор Синь Чэн из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Представители этого вида имели уникальные особенности строения. Так, от других видов их отличал предчелюстной гребень, имевший довольно четкий прямой дорсальный край и гладкую боковую поверхность. Кроме того, у этих существ было больше зубов, чем у их сородичей.

"Китай уже давно является центром исследований птерозавров, представляя новые открытия, которые способствовали изучению этих вымерших летающих рептилий, - продолжает доктор Синь Чэн. - За последнее десятилетие были зарегистрированы новые местонахождения и обнаружено множество видов в западной части Ляонина, некоторые из которых демонстрируют тесную связь с фаунами других континентов".

По его словам, к числу наиболее интересных открытий относятся именно образцы, относящиеся к биоте Яньляо. Наиболее заметными представителями этой биоты являются птерозавры семейства Wukongopteridae.