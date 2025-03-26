В Панаме обнаружен вид тропических деревьев, переносящих удары молний

Ботаники из США выяснили, что некоторые южноамериканские тропические деревья из рода диптериксов способны переносить удары молний без видимых последствий для их существования, что помогает этим растениям избавляться от паразитических лиан и "расчищать" пространство в лесах от конкурентов. Об этом сообщила пресс-служба Института изучения экосистем Кэри (CIES).

"Меня до глубины души поразил сам факт того, что на Земле существуют деревья, которые спокойно переносят удары молний. Собранные нами сведения указывают на то, что некоторые виды флоры способны извлекать ощутимую для себя пользу из ударов молний. Иными словами, жизнь этих деревьев становится лучше, когда по ним бьют молнии", - пояснил научный сотрудник CIES Эван Гора, чьи слова приводит пресс-служба института.

Гора и его коллеги совершили это открытие во время одной из экспедиций на территории Панамы, в ходе которой ученые наблюдали за жизнью местных тропических эксосистем. Во время этих наблюдений ботаники натолкнулись на необычное дерево-диптерикс (Dipteryx oleifera). Оно явно перенесло недавний удар молнии, но при этом не пострадало от мощного разряда электричества, уничтожившего паразитические лианы и убившего нескольких "соседей" данного представителя флоры.

В последующие месяцы и годы исследователи натолкнулись на несколько других подобных случаев, что заставило их всесторонне изучить то, как часто Dipteryx oleifera подвергаются ударам молний и к каким последствиям это приводит. В общей сложности, ботаникам удалось изучить свыше 93 подобных инцидентов и проследить за тем, как разряды электричества влияли на здоровье и скорость роста этих деревьев и их соседей.

Проведенный исследователями анализ показал, что при ударах молний диптериксы теряли в шесть раз меньше листьев, чем другие деревья, и при этом они крайне редко погибали в последующие месяцы и годы. В противоположность этому 64% других тропических деревьев умирают через два года после инцидента, причем вероятность их гибели вырастает на 48% в том случае, если они растут рядом с Dipteryx oleifera.

Как считают Гора и его коллеги, эта необычная "суперспособность" диптериксов не является случайной. Удары молний на 78% снижают плотность паразитических лиан, оплетающих деревья в тропических лесах Южной Америки, а необычно частая гибель их соседей улучшает доступ Dipteryx oleifera к свету и расширяет пространство для их дальнейшего роста. В результате этого диптериксы в среднем вырастают на четыре метра выше, чем соседние деревья, что указывает на потенциально важную роль стойкости к ударам молний в жизни тропических деревьев, подытожили исследователи.