Космический телескоп Gaia отправлен на «пенсионную орбиту»

После более чем десятилетия работы по составлению карты нашей галактики космический телескоп Gaia был отключен и отправлен на «орбиту отдыха» вокруг Солнца, сообщило Европейское космическое агентство.

© Naukatv.ru

С момента запуска в 2013 году телескоп картировал положения, движения и свойства почти двух миллиардов звезд, чтобы создать обширную карту Млечного Пути, раскрывая множество тайн космоса.

Gaia, среди прочего, обнаружила доказательства массированных столкновений галактик, идентифицировала обширные скопления звезд, помогла открыть новые экзопланеты и картировала миллионы галактик и ярких галактических объектов, называемых квазарами.

Телескоп также выявил более 50 карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути, отследил 150 тысяч астероидов и обнаружил по меньшей мере 33 черные дыры внутри него.

Gaia вела наблюдения за Вселенной с устойчивой орбиты в 1,5 миллионах километров от Земли, во второй точке Лагранжа. Но в последнее время здесь стало довольно тесно: там работают космические телескопы «Джеймс Уэбб» и «Евклид». Чтобы предотвратить возможные неудобства для новых обитателей космоса, наземная команда ЕКА дала команду двигателям Gaia выполнить последний маневр, который переместит аппарат на далекую орбиту вокруг Солнца. Теперь, когда Gaia отключена, эта «пенсионная» орбита обеспечит нахождение аппарата как минимум в 10 миллионах километров от Земли в течение следующих 100 лет.

Однако миссия Gaia продолжается на Земле. Ученые продолжают анализировать объемы данных, которые передал телескоп. Ожидается, что четвертый каталог звезд будет представлен в 2026 году. Окончательный каталог, который охватит 10 с половиной лет наблюдений будет готов к 2030. Это означает, что даже когда Gaia будет тихо вращаться вокруг Солнца, ее наблюдения будут питать новые открытия в течение десятилетий.