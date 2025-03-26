Существование биомассы весом 20 миллиардов тонн прошло незамеченным

Около 200 ученых из 52 стран выразили уверенность в том, что под земной корой на глубине пяти метров скрывается ранее неизвестная экосистема, в которой обитают живые существа. По предварительным оценкам, их вес может составлять от 15 до 23 миллиардов тонн. Общий объем организмов оценивается в два миллиарда кубических километров.

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Речь идет о микробах, бактериях и других микроорганизмах, среди которых могут присутствовать и черви. Около 70 процентов существ, обитающих под земной корой, встречаются и на поверхности планеты, но в скрытой экосистеме они ведут себя и развиваются по-другому, поскольку не видели солнечного света, передает kp.ru.

В январе 2025 года во время исследования поверхности антарктических ледников ученые обнаружили жизнеспособную экосистему. Айсберг, сопоставимый по размеру с Чикаго, оказался средой обитания множества морских организмов, среди которых могут быть неизвестные науке виды. Дистанционные аппараты, опустившиеся на глубину, обнаружили ледяных рыб, кораллы и губки. Ученые отметили, что, судя по размерам организмов, эти сообщества существуют десятилетия или даже сотни лет.