Мишустин рассказал о влиянии ИИ на отрасли промышленности в будущем

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в экономике совместного потребления кардинально изменит множество отраслей, и подчеркнул необходимость подготовки к этим изменениям.

Мишустин выступил с отчетом правительства в Государственной думе, передает РИА «Новости». В своей речи он акцентировал внимание на значительности внедрения искусственного интеллекта в экономику совместного потребления, которая, по его словам, заменяет экономику производства.

Мишустин отметил, что использование ИИ не только расширит возможности экономики, но и «перевернет огромное количество отраслей», подчеркнув важность постоянной подготовки к этим изменениям. Он призвал правительство и бизнес-сообщество быть готовыми к адаптации новых технологий и изменений в экономической среде.

По словам премьер-министра, потенциал ИИ крайне высок и требует от всех заинтересованных сторон стратегического подхода к его интеграции в различные секторы экономики. Мишустин также указал на необходимость разработки планов и программ для облегчения внедрения ИИ и обеспечения его эффективного использования в различных отраслях.

Ранее Мишустин предложил считать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел о мошенничестве.