Почему чужие эмоции выбивают нас из равновесия

Эмоции — важнейшая часть человеческого существования. От них зависит наше поведение, восприятие окружающего мира и способность к взаимодействию с другими людьми. Однако часто чужие эмоции вызывают в нас сильную эмоциональную реакцию. Почему так происходит? На этот вопрос в беседе с «‎Рамблером» ответит нейропсихолог Дарья Живина.

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Роль эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект — это способность человека осознавать свои эмоции, реакции на действительность и проецирование этих знаний на окружение Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

По сути, эмоциональный интеллект играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем чужие эмоции и насколько сильно они могут повлиять на нас. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем более адаптивным становится человек: он лучше распознает эмоции других и может эффективно на них реагировать.

Однако вместе с этим появляется и обратная сторона: повышенная эмпатия может приводить к тому, что чужие чувства оказывают на нас более сильное воздействие. Это особенность, которая делает нас более восприимчивыми к эмоциональным «волнам», исходящим от окружающих.

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Зеркальные нейроны и эмпатия

Одной из ключевых причин того, почему так происходит, является действие зеркальных нейронов. В 1992 году профессор Риццолатти, нейробиолог, доказал их существование и роль в копировании действий и эмоций окружающих людей. Находящиеся в ассоциативных зонах коры больших полушарий зеркальные нейроны активируются, когда мы видим или слышим, как кто-то другой испытывает эмоции, и как бы перенимаем их на себя. Это явление помогает нам понимать чувства других людей и развивать эмпатию, но также делает нас уязвимыми для чужих эмоций.

Например, если кто-то рядом зевает, почти каждый из нас также начинает чувствовать потребность зевать, несмотря на то, что мы сами не устали. Точно так же, если кто-то испытывает стресс, мы можем начать испытывать тревогу и напряжение, даже если мы в данный момент совершенно спокойны Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Важным моментом здесь является тот факт, что чем эмоционально близки мы к человеку, тем сильнее его эмоции влияют на нас. Это не всегда плохо, потому что эмпатия помогает нам поддерживать других, но избыточное влияние чужих эмоций может привести к стрессу и эмоциональному выгоранию.

Эмпатия и альтруизм

Одно из известных исследований, проведенных в Гарвардском университете, показало, что эмпатия напрямую влияет на альтруистическое поведение. Участники, которые ощущали высокую степень эмпатии, были более склонны помогать другим, даже если не ожидали материальной выгоды. Ученые подтвердили, что эмпатия стимулирует активизацию нейронных сетей, связанных с поощрением, таких как вентрального стриатума, что непосредственно связано с мотивацией помогать.

Влияние переизбытка чужих эмоций

Как замечает Живина, эмпатия развилась как продолжение материнского инстинкта. Она необходима для того, чтобы понять все эмоциональные реакции ребенка и обеспечить его выживание. Однако в современном мире, где мы ежедневно сталкиваемся с массой эмоций других людей, особенно в условиях высокой социальной активности, переизбыток чужих чувств может оказать пагубное воздействие на наше психическое здоровье.

Постоянная «поглощаемость» эмоциями других людей, будь то негативная информация из новостной ленты в социальных сетях или эмоциональные потрясения в личных отношениях, может привести к тому, что мы начнем испытывать хронический стресс. Это может вызывать тревожность, депрессию и даже физические заболевания, такие как головные боли и нарушения сна.

Природа дефицита эмпатии

Аутизм и психопатия — это расстройства, при которых снижается способность к эмпатии. В исследовании, проведенном в 2014 году, изучалась активность мозга у людей с аутизмом, и было выявлено, что у них наблюдается нарушение работы зеркальных нейронов, что, в свою очередь, объясняет сложности с восприятием и интерпретацией эмоций других.

Также существует связь между низким уровнем эмпатии и психопатическими чертами. Исследования на основе МРТ показали, что люди с психопатическими чертами, как правило, имеют сниженную активность в префронтальной, поясной и островковой корах, которые отвечают за социальные эмоции. Это открытие объяснило антисоциальное поведение, которое наблюдается у психопатов.

Чужие эмоции могут оказывать мощное влияние на наше психическое и физическое состояние. Однако с развитием эмоционального интеллекта, самосознания и навыков саморегуляции можно научиться эффективно справляться с ними, не позволяя поглощать себя.

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