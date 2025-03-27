Apple рискует потерять Google как поисковик по умолчанию

Apple рискует лишиться огромных денег — около 22 миллиардов долларов в год, которые компания получает от Google. Всё из-за того, что Google может перестать быть главным поисковиком в устройствах Apple, таких как iPhone и Mac.

Дело в том, что Google платит Apple миллиарды, чтобы его поисковик автоматически открывался в браузере Safari. Это удобно для пользователей, но американский суд решил, что такие сделки мешают другим поисковикам, вроде Bing или Yahoo, конкурировать честно. Министерство юстиции США требует запретить эти договорённости, называя их нарушением закона о монополиях. Судья уже сказал, что Google слишком долго был «королём» поиска благодаря таким контрактам.

Apple могла бы повлиять на решение суда, но, похоже, упустила момент. Компания хотела участвовать в слушаниях, но судья решил, что её мнение учтут только письменно, а не вживую. Если сделку с Google отменят, Apple потеряет не только деньги, но и часть доходов от своих сервисов — примерно четверть.

Судебное решение ждут летом.