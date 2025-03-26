«Самый умный ИИ на Земле»: Маск запустил нейросеть Grok в Telegram

В мессенджере Telegram появилась текстовая генеративная нейросеть Grok. Речь идет о чат-боте, заявил основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск в соцсети Х.

Предприниматель уточнил, что бот будет доступен исключительно подписчикам Premium. Напомним, что это платная подписка, которая открывает пользователям доступ к расширенному функционалу мессенджера.

Ранее Павел Дуров сделал намек на интеграцию текстовой генеративной нейросети Илона Маска. По словам Маска, «Код Дурова» обнаружил бота с необычными функциями, которые не соответствуют общепринятым правилам мессенджера.

«Grok теперь в Telegram», — заявил в среду, 26 марта, основатель Tesla.

Ранее «Известия» сообщили, что «рассуждающая» ИИ-модель от китайской компании Tencent Holdings научится за считаные секунды анализировать контент из множества источников и выдавать его в любом удобном для пользователя виде. В настоящее время она проходит тестирование в ограниченном функционале для пользователей крупнейшего в Китае мессенджера WeChat.