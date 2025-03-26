Найден необычный динозавр с гигантскими когтями

В пустыне Гоби на территории Монголии палеонтологи обнаружили уникальный окаменелый коготь динозавра — полностью сохранившийся, включая внешнюю кератиновую оболочку. Его длина достигает почти 30 сантиметров, что делает его самым крупным из известных когтей с таким уровнем сохранности. О находке сообщается в журнале iScience.

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Обладателем когтя оказался ранее неизвестный науке динозавр, получивший имя Duonychus tsogtbaatari в честь монгольского палеонтолога Хишигжава Цогтбаатара. Название рода переводится как «двукоготь» — у животного было всего два пальца на каждой лапе.

Duonychus жил около 70 миллионов лет назад и относился к группе теризинозавров — растительноядных динозавров с длинными когтями и массивными лапами. По размеру он был сопоставим с жирафом: около 3 метров в высоту и 260 килограммов весом. Судя по строению скелета, динозавр использовал свои изогнутые когти, чтобы срывать ветви с деревьев и доставать труднодоступную растительность.

Помимо когтя, ученые обнаружили позвонки, хвост, бедра, части лап и плечевой пояс динозавра. Такая находка считается исключительной: кератин, из которого состоят когти, очень редко сохраняется спустя миллионы лет. Обычно в окаменелостях присутствует только костная часть.

Исследователи предполагают, что динозавр был покрыт перьями, как и другие представители теризинозавров, что придавало ему особенно странный вид. По словам ученых, без таких находок представить существование подобных существ было бы попросту невозможно.