Apple выпустила загадочное обновление для наушников с пульсометром

Компания Apple объявила о выпуске обновления прошивки для беспроводных наушников Powerbeats Pro 2, вышедших в начале текущего года. Новая версия программного обеспечения получила номер сборки 7B30, сменив предыдущую версию 7B24, которая была доступна сразу после старта продаж Powerbeats Pro 2. Об этом сообщает издание MacRumors.

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На данный момент Apple не раскрывает подробностей о том, какие именно изменения и улучшения включены в обновление 7B30. Однако, учитывая, что Powerbeats Pro 2 являются первыми наушниками Apple, оснащенными уникальной функцией мониторинга сердечного ритма, есть предположения, что обновление может быть связано именно с оптимизацией работы этой функции.

Помимо датчика сердечного ритма на основе оптических LED-сенсоров, Powerbeats Pro 2 обладают рядом других актуальных технологий, включая активное шумоподавление, персонализированное пространственное аудио, фирменный чип H2 для улучшенного соединения и обновленную акустическую архитектуру.

Для установки новой прошивки на Powerbeats Pro 2 пользователям необходимо подключить наушники к источнику питания и убедиться, что они находятся в зоне действия Bluetooth iPhone, iPad или Mac, подключенного к сети Wi-Fi. Проверить текущую версию прошивки на iPhone можно, перейдя в «Настройки» > «Bluetooth» и нажав на значок «Информация» рядом с названием наушников Beats в списке устройств. Владельцы устройств на Android могут обновить прошивку через приложение Beats для Android.