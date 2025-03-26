Oppo показала изображения своего компактного смартфона Find X8s

Oppo рассказывает о своём новом смартфоне Find X8s, который станет одним из самых компактных флагманов на рынке. Сегодня в китайской соцсети Weibo появились официальные картинки и подробности.

© Oppo

Телефон получит плоский экран размером 6,3 дюйма с очень тонкими рамками. Одна из главных новинок — кнопка «Magic Cube» на боковой стороне. Она заменит привычный переключатель звука, который был у прошлых моделей. Новая кнопка нажимается и может выполнять разные задачи — например, включать камеру или фонарик. Это похоже на кнопку Action Button в iPhone, которую можно настроить под себя.

© Oppo

Find X8s будет тонким — меньше 7,8 мм, и лёгким — около 180 граммов. Задняя камера останется круглой, как у других моделей серии, но станет чуть меньше. Телефон представят в апреле вместе с Find X8s+, Find X8 Ultra, планшетом Pad 4 Pro и часами Watch X2 Mini. Работать он будет на мощном процессоре Dimensity 9400+.