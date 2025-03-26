Вьетнам разрешил тестирование спутникового интернета Starlink

Власти Вьетнама разрешили компании SpaceX запустить на территории страны спутниковый интернет Starlink в тестовом режиме. Об этом говорится в заявлении правительства.

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Согласно решению властей, ограничений на иностранное владение сервисом нет. Тестовый период продлится до конца 2030 года, а максимальное количество пользователей на этот срок составит 600 000 человек.

Пока неизвестно, подавала ли SpaceX официальную заявку на получение лицензии для работы во Вьетнаме. Однако Starlink уже действует более чем в 120 странах. Правительство разрешило компании предоставлять как стационарный, так и мобильный интернет, включая услуги связи на борту авиарейсов.

Некоторые аналитики считают, что решение Вьетнама может быть связано с попытками избежать возможных торговых пошлин со стороны США. Вьетнам — один из крупных промышленных центров Юго-Восточной Азии, и сотрудничество с американскими технологическими компаниями может помочь укрепить его позиции на международном рынке.