Мишустин рассказал о ходе разработки новых российских самолетов

Российские специалисты провели большую работу по замене иностранных комплектующих в отечественных самолетах, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он напомнил, что две недели назад состоялся первый полет лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями.

"Для этого была проведена огромная работа по замене иностранных комплектующих на российские. Благодаря усилиям большого коллектива специалистов. Которым удалось найти технологические решения и создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - отметил глава правительства.

Аналогичная работа, по его словам, активно ведется и по новейшему самолету МС-21.