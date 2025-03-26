Мишустин рассказал о ходе разработки новых российских самолетов

Глава кабмина рассказал о ходе разработки новых российских самолетов
Российские специалисты провели большую работу по замене иностранных комплектующих в отечественных самолетах, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он напомнил, что две недели назад состоялся первый полет лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями.
"Для этого была проведена огромная работа по замене иностранных комплектующих на российские. Благодаря усилиям большого коллектива специалистов. Которым удалось найти технологические решения и создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - отметил глава правительства.
Аналогичная работа, по его словам, активно ведется и по новейшему самолету МС-21.
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства - ускорят темпы. Но что самое главное - не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит", - указал Михаил Мишустин.