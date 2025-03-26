Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самый детализированный снимок объекта Herbig-Haro 49/50 (HH 49/50) — бурлящего потока газа и пыли от молодой звезды, — который случайно оказался на одной линии с далекой спиральной галактикой. Об этом сообщает портал НАСА.

Это изображение, созданное с помощью инструментов NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона), раскрывает удивительные детали звездообразования. Эти инструменты видят инфракрасный свет, недоступный человеческому глазу. NIRCam фиксирует более короткие волны (например, 2,0 мкм — синий цвет), а MIRI — длинные (7,7 мкм — красный), показывая теплый газ и пыль.

HH 49/50 находится в облачном комплексе Хамелеон I, всего в 625 световых годах от Земли, а галактика — гораздо дальше, но благодаря удачному выравниванию они выглядят как единое целое.

HH 49/50 — это объект Хербига-Аро, яркое явление, возникающее, когда струи газа, выброшенные молодой звездой (протозвездой), врезаются в окружающие облака пыли и газа. Эти столкновения создают ударные волны, нагревают материал, а затем он охлаждается, излучая свет. На снимке телескопа HH 49/50 выглядит как оранжево-красное коническое облако с волнообразными краями, напоминающими след от лодки на воде.

Ученые считают, что источник струи — протозвезда Cederblad 110 IRS4, расположенная в 1,5 световых годах от HH 49/50. Эта молодая звезда, возраст которой от десятков тысяч до миллиона лет, все еще набирает массу из окружающего диска материала.

На кончике «космического торнадо» видна спиральная галактика с синим центром, где находятся старые звезды, и красными рукавами, полными теплой пыли и новых звезд. Это не часть HH 49/50, а далекий объект, случайно попавший в кадр. Такое выравнивание — редкая удача, которая делает снимок еще более зрелищным.

Слева сравнение с более ранним снимком телескопа «Спитцер» 2006 года, где HH 49/50 назвали «космическим торнадо», показывает, как «Джеймс Уэбб» (справа) раскрывает новые тонкости: от нагретого газа до далеких галактик на фоне.

Изображение телескопа помогает ученым изучать, как молодые звезды, подобные нашему Солнцу, формируются и влияют на окружающую среду. HH 49/50 движется со скоростью 100–300 км/с, а его дугообразные детали подсказывают направление струи.