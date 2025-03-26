В США намерены уволить группу занимающихся атомными исследованиями ученых

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить группу ученых Национального института стандартов и технологий (NIST), ответственных за исследования в области атома.

Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на сотрудников научного учреждения.

"Недавно нам сообщили, что если в планах реорганизации федерального правительства не произойдет серьезных изменений, вся группа атомной спектроскопии будет уволена через несколько недель", - написал руководитель группы Юрий Ральченко в электронном письме, с которым ознакомился журнал.

Результаты научной деятельности сотрудников NIST в области атомной физики востребованы по всему миру и используются в таких сферах, как производство полупроводников и ядерный синтез, отмечает Wired.

Кроме того, пожелавший остаться анонимным сотрудник NIST сообщил, что значительная часть работы института была фактически остановлена из-за сложностей с закупкой научного оборудования, вызванных кампанией Трампа по сокращению государственных расходов.

В начале марта портал Axios со ссылкой на письмо американских технологических компаний министру торговли США Говарду Латнику информировал, что более 70 сотрудников NIST, которые находились на испытательном сроке, были уволены. В сообщении указывалось, что сокращение штата NIST или отказ от его инициатив повлияют на способность американской индустрии искусственного интеллекта удерживать лидерство в мире.

Сразу после инаугурации президента Трампа 20 января ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) приступило к масштабной проверке расходов государственного бюджета США. По заявлениям Илона Маска, курирующего деятельность ведомства, оно рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн.