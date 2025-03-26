В Иудейской пустыне найдена пирамидальная постройка возрастом 2200 лет

Важная находка сделана недалеко от Нахаль-Зохар, примерно в 20 километрах к югу от Масады. Израильское управление древностей (IAA) сообщило, что структура, построенная из массивных камней, высотой в пять-шесть метров, ранее считалась погребальным местом, пишет Arkeonews.

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Однако недавние раскопки выявили множество артефактов, включая папирусные свитки, бронзовые сосуды, остатки древней мебели, монеты и текстиль, что свидетельствует о том, что первоначально место могло служить крепостью, охраняющей важный торговый путь, прежде чем его переоборудовали в монументальную гробницу столетия спустя.

Доктор Эйтан Клейн, сопредседатель проекта раскопок, объяснил: «Сначала мы думали, что это просто гробница, но по мере раскопок вскрыли форму оригинальных стен и поняли, что это была башня или крепость эллинистической эпохи».

Башня, вероятно, служила для охраны дороги, соединяющей Эдом (современная Иордания) и Газу. Возможно, она выполняла функции пункта сбора налогов.

Среди значительных находок — греческие надписи на папирусе, которые могут представлять налоговые документы, и множество монет как Птолемеев (323 г. до н. э. — 30 г. до н. э.), так и Селевкидов (312 до н. э. — 83, 68—64 до н. э.).

Клейн отметил: «Обнаружение письменных свидетельств из такого далекого времени очень редко и является мечтой каждого археолога».

Несмотря на первоначальное разграбление участка, археологам удалось восстановить разнообразные органические и неорганические артефакты, включая деревянные инструменты и текстиль. Наличие монет, отчеканенных при Антиохе IV Епифане, ключевой фигуре в истории о Хануке, указывает на то, что постройка использовалась в III и начале II века до н.э. Однако, почему ее забросили, неясно.

Дальнейшие находки прольют свет на жизнь обитателей этой отдаленной крепости и исторические события, которые формировали их мир.

Раскопки являются частью более крупного многолетнего проекта по исследованию и защите археологических объектов в Иудейской пустыне. Проект уже охватил 180 километров скал и выявил около 900 пещер, где найдены тысячи артефактов, включая хорошо сохранившиеся благодаря сухому климату пустыни органические материалы.