Google признала проблемы с обновлением на Pixel Watch

Google выпустила обновление Wear OS 5.1 для часов Pixel Watch, включая последнюю модель Pixel Watch 3. Однако вместо улучшения работы устройства пользователи столкнулись с рядом проблем. Основные жалобы касаются задержек в получении уведомлений, сбоев в работе приложений и периодических подвисаний системы.

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После многочисленных жалоб Google официально признала наличие ошибок и заявила, что уже работает над их исправлением. Представитель компании сообщил, что проблема затрагивает небольшое число пользователей, но исправление будет выпущено как можно скорее.

Кроме задержек уведомлений, пользователи также отмечают сложности с синхронизацией Fitbit и настройкой циферблатов. В ожидании официального решения некоторые владельцы часов нашли временные способы устранения неполадок, такие как перезагрузка устройства или полный сброс до заводских настроек.