OnePlus представила магнитный внешний аккумулятор на 5000 мАч

OnePlus анонсировала новый Slim Magnetic Power Bank — внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой и магнитным креплением, совместимый с MagSafe.

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Новинка весит немного, имеет емкость 5000 мАч и при этом всего 9 мм в толщину — примерно как смартфон в чехле.

Благодаря использованию аккумуляторных ячеек высокой плотности, производителю удалось сохранить тонкий корпус при приличной емкости.

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Зарядка доступна по USB-C и «по воздуху» — устройство подходит для iPhone с MagSafe, OnePlus 13 (через фирменный магнитный чехол) и других Android-смартфонов с магнитной спинкой.

Продажи стартовали в США по цене $69,99. С 25 марта по 30 апреля портативный аккумулятор можно получить в подарок при покупке OnePlus 13 на официальном сайте. Также те, кто уже приобрел смартфон, получат скидку $20 на аккумулятор и $10 на магнитный чехол.