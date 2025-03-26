Россиянину выплатят 142 тысячи рублей за царапину на смартфоне Samsung

Житель Москвы выиграл судебное разбирательство против «М.Видео» и получил компенсацию в размере 142 тыс. руб. за царапину на его смартфоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

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Согласно источнику, москвич приобрел смартфон Samsung стоимостью 97 тыс. руб. в одном из столичных магазинов «М.Видео». Позже он столкнулся с дефектами устройства и обратился в сервисный центр. После ремонта на корпусе гаджета появилась царапина, что вынудило его вернуться и потребовать заменить экран или само устройство, однако продавец предложил лишь компенсацию в размере 5 тыс. руб.

Покупатель решил отстаивать свои права в судебном порядке, где была проведена товароведческая экспертиза. Разбирательство длилось более шести месяцев, и эксперты подтвердили наличие дефектов. Суд постановил, что «М.Видео» обязана выплатить сумму ущерба, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и покрыть судебные расходы, итоговая сумма которых составила 141 734 руб.

Какая именно модель смартфона Samsung была у пострадавшего и какие дефекты были обнаружены до обращения в сервисный центр, не уточняется.